BENE-Ligue - Bocholt remporte le choc face aux Lions et conserve la tête

(Belga) Bocholt a conservé la tête de la BeNe-Ligue de handball après sa victoire 34-30 face aux Lions samedi pour le compte de la 11e journée de championnat.

Avec 20 points, Bocholt compte deux points d'avance sur le Sporting Pelt dont la victoire 31-21 contre Hubo Handbal, conjuguée à la défaite des Lions, lui permet de prendre la deuxième place. Derrière le trio de tête, Visé, champion de Belgique en titre, a conforté sa 5e place après sa victoire 27-23 contre Volendam. Les Visétois totalisent 14 points, deux de moins qu'Aalsmeer qui s'est imposé 20-32 à Tachos. En bas de tableau, Eupen a perdu une rencontre importante en déplacement au Bevo (35-26). Les Eupenois reste 10e avec 5 points et sont dépassés par leur adversaire du jour, 9e avec 6 points. Atomix, pour sa part, a subi une 11e défaite en autant de rencontres à Hurry Up (40-30) et reste lanterne rouge. (Belga)