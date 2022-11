La voiture de Jean-Luc refusée 7 fois au contrôle technique à cause du nouveau test du filtre à particules: "J'ai changé de véhicule"

Depuis cet été, un nouveau test est effectué lorsque vous passez au contrôle technique. Les agents vérifient l'état du filtre à particule sur les véhicules diesel. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure, 5% des voitures contrôlées ont été recalées à plusieurs reprises. Un problème difficile à résoudre pour les propriétaires, souvent pour des questions d'argent.

"Ce ne sont pas des blagues que je raconte." Jean-Luc nous a montré ses factures de garage. "Petites sommes, 600 et quelques euros... J'ai été chez un autre concessionnaire Ford, qui a fait le travail, 295 euros en plus..."

Au total plus de 1000 euros pour nettoyer son filtre à particules, mais malgré cela, sa voiture achetée en 2016 est refusée sept fois au contrôle technique.

"On m'a donné les prix pour changer les filtres, entre 1200 et 1500 euros, sans aucune garantie que ça passe. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de voiture", dit-il

Depuis le 1er juillet, les véhicules diesel comme celui de Jean-Luc sont inspectés en profondeur. Objectif: lutter contre la pollution des particules fines non retenues par le filtre.

"Ce n'est pas parce qu'on va remplacer le filtre à particules que le véhicule va être réparé aussi. On n'est pas sûr de proposer une solution 100% fiable au client, ce qui pose problème car il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire réparer leur véhicule. Ils décident donc de rouler sans contrôle technique", indique Steve Poiret, un garagiste.

Selon les autorités, cet examen poussif du filtre à particules est censé faire de la Belgique un exemple, en matière de lutte contre la pollution.

Steve, lui, n'est pas vraiment convaincu. "On a plusieurs véhicules, qui ont été refusés, malgré tout l'utilisation de produits chimiques et les moteurs qui ont été décalaminés. Les moteurs des véhicules fument énormément après, quand on va faire un essai routier. Je ne sais pas si c'est la solution pour éviter la pollution."

Le groupe Auto Sécurité estime qu'aujourd'hui 5% des véhicules contrôlés sont recalés à cause d'un problème de filtre. Mais 70% des Belges n'ont pas encore passé ce nouveau test.