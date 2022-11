Ecolo a échoué sur le nucléaire? La co-présidente Rajae Maouane répond

Rajae Maouane était l'invitée de Pascal Vrebos ce dimanche sur RTL TVI. La co-présidente d'Ecolo a notamment été interrogée sur le nucléaire. Son parti s'est-il trompé en voulant arrêter au plus vite cette source d'énergie? Faut-il compter sur le nucléaire pour assurer notre sécurité d'approvisionnement à l'avenir?

Pascal Vrebos: Il y a un an, Jean-Marc Nollet (NDLR: l'autre co-président d'Ecolo), sur ce plateau, affirmait la fin du nucléaire avec fermeté. "On arrête le nucléaire en 2025, et on déploie les énergies renouvelables. L'objectif est d'atteindre 100% d'énergies renouvelables en 2050", disait-il. C'est raté. Votre ennemi depuis toujours, le nucléaire, revient en force, même en France. En Belgique, le MR, le CD&V (chrétiens-démocrates flamands), l'Open VLD (libéraux flamands), veulent plus de centrales. Alors, vous, jeune écolo si j'ose dire, vous freinez ou vous suivez?

Rajae Maouane: Vous avez repris un sujet qui datait d'il y a un an. En un, qu'est-ce qu'il s'est passé entretemps? Il y a eu la guerre en Ukraine.

Pascal Vrebos: C'est la guerre qui explique tout?

Rajae Maouane: Le contexte mondial dans lequel on évolue a beaucoup changé. On ne peut pas reprocher aux écolos d'être extrêmement pragmatiques. Il y a une donnée nouvelle. Pour nous, c'est clair, on a depuis toujours des balises extrêmement claires. C'est la sécurité d'approvisionnement et la sécurité de l'énergie. Cela dit, les objectifs de long terme restent les mêmes. Nous voulons un parc énergétique qui soit renouvelable le plus vite possible.

Pascal Vrebos: Mais donc là, Georges-Louis Bouchez (président du MR), qui depuis le départ parle du nucléaire, c'est lui qui avait raison? Il a été rejoint par les autres.

Rajae Maouane: Moi je ne cherche pas à voir qui a raison, qui a tort. Si Georges-Louis Bouchez veut penser qu'il a raison, si ça fait du bien à son égo, on va le laisser penser ça.

Pascal Vrebos: Mais pour vous c'est quand même terrible, c'était votre ADN. Depuis 25 ans vous ne vouliez plus de nucléaire.

Rajae Maouane: Vous disiez "ennemi absolu". Pour nous, l'ennemi absolu c'est vraiment d'avoir un parc énergétique où on est dépendant des énergies fossiles, où on est dépendant de grosses puissances étrangères. Ce que nous voulons, c'est un parc énergétique qui soit 100% renouvelable, qui soit sécurisé, et ça, aujourd'hui, on y travaille. Aujourd'hui on est extrêmement pragmatique parce qu'il y avait deux scénarios qui étaient prévus. Un, on ne prolonge pas. Deux, on prolonge. Là, on est choisit de prolonger, pourquoi? Parce qu'on veut garantir la sécurité d'approvisionnement. On veut qu'en Belgique il y ait suffisamment d'énergie pour tout le monde.

Pascal Vrebos: Et de nouvelles centrales? Même Greta Thunberg est maintenant favorable aussi au nucléaire. De nouvelles centrales, vous seriez aussi pour si on vous démontre que c'est nécessaire?

Rajae Maouane: Ecolo fait partie d'un gouvernement qui finance des recherches pour de nouvelles centrales. Si on me démontre aujourd'hui que c'est un projet qui est rentable, qui est sûr et sécurisé, tant en termes de déchets qu'en termes d'approvisionnement, why not? Pourquoi pas? Allons-y!

Pascal Vrebos: Mais les déchets…

Rajae Maouane: Mais à ce stade, ça n'existe pas. Si on nous amène un projet qui est celui-ci, qu'il n'y a pas de déchet, qui est sécurisé… Parce que je l'ai dit, pour nous, la double ligne, c'est la sécurité d'approvisionnement, mais à côté il y a faut la sécurité toujours. Moi je ne vais pas jouer avec la sécurité des gens. Il y a des réacteurs qui sont fissurés, il y a des réacteurs qui sont périmés, et ça c'est extrêmement dangereux. Donc il faut qu'on ait toutes les garanties.

Pascal Vrebos: Mais s'ils sont périmés il ne faut pas les prolonger.

Rajae Maouane: Je suis d'accord avec vous.

Pascal Vrebos: Mais ils sont périmés, vous êtes sûre de ça?

Rajae Maouane: C'est les infos qu'on a. En ce moment, Engie est en négociation avec le gouvernement et il faut qu'on arrive le plus rapidement possible à un accord.

[…]

Pascal Vrebos: Vous avez lu dans L'Echo ce week-end, le vice-Premier ministre Clarinval (MR) qui dit que "si on est dans une situation difficile aujourd'hui, c'est à cause de la politique d'Ecolo, de leur dogmatisme en la matière depuis de nombreuses années". Qu'est-ce que vous répondez à votre collègue? Puisque c'est un collègue, vous gouvernez ensemble.

Rajae Maouane: Moi je réponds que le portefeuille de l'Energie au niveau fédéral, il a longtemps été aux mains du MR. La prédécesseur de madame Van der Straeten (Groen), c'est madame Marghem (MR). Allé, on est au gouvernement depuis 2020 hein. On n'y était pas depuis 20 ans.

Pascal Vrebos: Donc c'est la faute du MR?

Rajae Maouane: Non, moi je ne cherche pas des fautes. Que celles et ceux qui veulent chercher des responsables si ça les amuse, qu'ils s'amusent. Moi ça ne m'amuse pas. Ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on trouve des solutions concrètes. Ça fait vingt ans qu'on n'était pas au gouvernement. On est arrivé au gouvernement en 2020. On deal avec une situation qui existe et qui existait avant nous. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un parc énergétique qui soit renouvelable, qui soit propre, et qui soit sécurisé pour la Belgique.