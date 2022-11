La Belgique se classe 30e de l'épreuve par équipe à l'épée de Berne

(Belga) L'équipe de Belgique masculine à l'épée, 33e au classement mondial, a pris la 30e place dimanche dans l'épreuve par équipe de la manche de Coupe du monde d'escrime organisée à Berne en Suisse.

Emmenée par Neisser Loyola (FIE 14), 10e de la manche individuelle samedi, Felix Blommaert (FIE 512), François-Xavier Ferot (FIE 293) et Nicolas Poncin (FIE 187), la Belgique a débuté par une victoire 45 touches à 42 face à la Finlande (FIE 59) avant de céder logiquement en seizièmes de finale, et sans Loyola, contre la 3e nation mondiale la Corée du Sud 45 à 30. Les Coréens allaient ensuite se hisser en finale et s'y incliner 45-41 devant la France, première nation au classement de la FIE. (Belga)