"Ils apprennent à se retenir pour ne pas fréquenter ces endroits": 7 élèves sur 10 ne vont pas aux toilettes à l'école

En moyenne, 7 élèves sur 10 se retiennent d'aller aux toilettes à l'école. L'état des sanitaires en est la cause principale. Une situation inquiétante pour les parents et les professeurs.

L'état vétuste de nombreux sanitaires dans les écoles peut dissuader les enfants d'aller aux toilettes. Selon une enquête Geberit/iVox, 7 élèves sur 10 se retiennent durant la journée. "Dès le plus jeune âge, des enfants apprennent à se retenir pour ne pas fréquenter ces endroits", explique Daphné Reynders, chargée de mission à la FAPEO, la Fédération des Parents et des associations de Parents de l'Enseignement Officiel. "Ils ne boivent presque pas de la journée et mangent très peu. Ils ne sont plus, en fait, en état psychique de pouvoir suivre les cours et d'être concentré."

Simple...en théorie

Pour les écoles, la seule solution est la rénovation. Cela semble simple en théorie mais pas en pratique. "Quand de l'argent est reçu de la part de l'école, on ne peut pas faire n'importe quoi", indique Daphné Reynders. "Et donc ça prend du temps. Ce n'est pas quand une planche est cassée qu'on se dit qu'il faut la réparer. Ça se fait de façon anticipative."

"Presque deux ans"

Christine Toumpsin, directrice de l'Institut Notre-Dame à Anderlecht, confirme la lenteur des démarches. "Ça nous a pris presque deux ans avec en plus les travaux durant les deux mois de vacances", explique-t-elle. "Ça a en plus pris du retard donc nous avons commencé l'année avec des toilettes en chantier. "

Pour accélérer le processus, certaines écoles optent pour une approche didactique impliquant enfants et, parfois, parents.