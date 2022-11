Cathay Pacific ne retrouvera pas sa capacité pré-pandémie avant "fin 2024"

La compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a indiqué lundi qu'elle ne s'attendait pas à retrouver avant la fin de l'année 2024 sa capacité en passagers antérieure à la pandémie de Covid-19.

Hong Kong a imposé parmi les restrictions sanitaires les plus strictes au monde durant la pandémie et n'a abandonné la quarantaine obligatoire pour toutes les arrivées internationales qu'en septembre. Ces restrictions ont lourdement impacté l'économie de ce qui était autrefois l'une des villes d'Asie les plus reliées au reste du monde.

Cathay Pacific est "sur la bonne voie pour atteindre son objectif de retrouver un tiers de ses niveaux de capacité pré-pandémiques sur ses vols passagers d'ici fin de 2022", a assuré le PDG du groupe Augustus Tang dans un communiqué.

Si cet objectif est atteint, cela représenterait un doublement de la capacité par rapport à août, le mois précédant la levée de plus de deux ans de politique de quarantaine obligatoire.

Le retour à la pleine capacité prendra encore du temps. La compagnie espère fonctionner à environ 70% "d'ici à la fin de 2023, avec pour objectif de revenir aux niveaux pré-pandémiques d'ici à la fin de 2024".

Le nombre de vols à destination de Hong Kong a augmenté depuis que le gouvernement a mis fin à la quarantaine obligatoire en septembre, mais l'aéroport est loin derrière ses concurrents.

L'aéroport de Hong Kong a accueilli 755.000 passagers en octobre, soit environ 13% de ce qu'il traitait avant la pandémie. Le centre financier rival Singapou, a pour sa part accueilli 3,42 millions de passagers en septembre, soit un retour à 63% de son niveau pré-pandémique.

La compagnie aérienne Singapore Airlines, qui prévoit déjà d'atteindre une capacité de 76% d'ici la fin de l'année, a transporté 1,46 million de personnes en septembre, contre 265.845 passagers pour Cathay Pacific.

Si les voyageurs à destination de Hong Kong n'ont plus besoin d'effectuer une quarantaine, ils sont interdits d'accès aux bars et aux restaurants pendant les trois premiers jours et doivent se soumettre à plusieurs tests PCR.

Le port du masque reste obligatoire, même à l'extérieur, et diverses mesures de distanciation sociale sont maintenues. Les autorités de Hong Kong ont répété qu'elles ne rouvriraient la ville que progressivement et rejeté les appels à la levée des restrictions restantes.