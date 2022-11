"Tout est à nos frais": un changement de nom de rue à Charleroi provoque l'étonnement de nombreux habitants

C'est via le bouton orange Alertez-nous que Maité nous a contacté suite à un problème survenu dans sa rue. Récemment, la commune de Lodelinsart où elle habite avec son mari, a décidé de changer le nom de leur rue. Cela provoque des problèmes administratifs pour les habitants mais également des problèmes de livraison car le nouveau nom de la rue n'a pas encore été encodé auprès de certains services de livraison.

C'est un changement qui peut paraître anodin, mais qui entraîne avec lui son lot de problèmes. Lorsque Maité et son mari découvrent à leur grande surprise que le nom de leur rue va changer, la surprise est de taille. C'est le 28 mars 2022, lors d'un conseil communal, que la décision fût prise.

Voici un extrait de la décision écrite prise par le conseil communal le 28 mars 2022 :

"Sur Proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré en séance publique ;

Par 36 (trente-six) voix pour et 1 (une) abstention ;

Article 1 : de modifier le nom de la "rue Dupret" de la section de Lodelinsart par l'appellation "rue Desgain"

Article 4 : de demander au Registre National de procéder au changement de dénomination dans le dossier administratif des riverains (fiche RN1) ;

Article 5 : de charger la Direction de la Citoyenneté d'informer par courrier les citoyens concernés ainsi que divers organismes (police, services de secours, Ores, Voo, Bpost, Proximus, Swde, cadastre, contributions, ...) du changement de dénomination ;

Article 6 : de modifier gratuitement l'information de l'adresse contenue sur la puce de la carte d'identité électronique des personnes concernées, suivant le règlement taxes du 30/09/2019".

À noter que lorsque la commune a voté le changement de nom, elle a 6 mois pour mettre cela en œuvre.

On était étonné, car on n'a pas été averti

C'est donc sans prévenir ses résidents que la désormais ancienne rue Dupret est devenue la rue Desgain. "Du jour au lendemain, on a reçu une lettre de la ville de Charleroi comme quoi, ils avaient décidé de renommer le nom de la rue. On était étonné, car on n'a pas été avertis" explique Maité. Voici le courrier reçu par le couple dans sa boîte aux lettres.

Des données administratives à changer

Qui dit changement de rue, dit adresse à modifier. "Tout ce qui était frais administratifs, tout était à nos frais" s'indigne Maité. Néanmoins, la commune a tout de même pris la peine de faire le changement auprès de certains fournisseurs. "Ils ont fait les démarches auprès de certains fournisseurs comme Electrabel mais toute autre démarche administrative, c'est à nous de le faire". Cela implique notamment la banque, l'employeur, etc. Malheureusement, ce type de démarche peut s'avérer assez lente et fatigante. À noter que le changement d'adresse, sur la carte d'identité, est modifiée gratuitement par la commune, comme indiqué dans l'article n°6 du conseil communal du 28 mars 2022.

Un autre problème qu'ils rencontrent et pas des moindres : l'acte de vente de la maison. Étant donné que le nom de la rue a changé, ils doivent demander un nouvel acte chez le notaire. "Ici on a acheté la maison. Sur l'acte du notaire, quand on a acheté, c'était la rue Dupret. Si maintenant on décide de revendre la maison, l'acte n'est plus authentique. Est-ce à nous de payer les frais ? Les frais de notaire sur un acte de vente, ça revient cher".

Des livraisons à une adresse inconnue

Autre problème rencontré par le couple, la question des livraisons. Étant donné que leur rue a changé de nom, cette donnée n'a pas encore été encodée dans les systèmes de livraison et donc les colis n'arrivent pas.

On n'est pas les seuls. C'est toute la rue qui est concernée

Maité nous explique les difficultés qu'elle rencontre lorsqu'un colis n'est pas livrable par Bpost. "Quand on commande un colis, que ce soit sur Amazon ou n'importe où, toutes les commandes qui ne sont pas livrables par Bpost ne trouvent pas la Rue Desgain quand ils la tapent". En effet, seule Bpost a réussi à encoder correctement la nouvelle adresse.

"Mon mari attendait un colis qui venait d'Allemagne. Il est bien noté rue Desgain qui est dans la carte d'identité aussi et malheureusement son colis a été refusé pendant 2 semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils ne trouvaient pas la rue" explique-t-elle.

Et malheureusement, ce genre d'inconvénient ne concerne pas que ce couple. "On n'est pas les seuls. C'est toute la rue qui est concernée" s'indigne Maité.

Pourquoi ces changements de nom ?

Selon nos confrères de TéléSambre, le Conseil communal de Charleroi a décidé de changer le nom de plusieurs rues afin d'éviter les doublons odonymiques (l'odonymie est la branche de la toponymie qui s'intéresse aux noms de voies, notamment rues). Quatre rues sont concernées dans les communes de Roux, Jumet et Lodelinsart.

Nous avons tenté de contacter la commune de Charleroi dans le but d'avoir plus d'informations, mais pas de réponses.