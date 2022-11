Plus de 400 activistes pour le climat sous mandat d'arrêt pour une action à Schiphol

(Belga) La maréchaussée néerlandaise a placé sous mandat d'arrêt 413 militants climatiques ayant participé il y a dix jours à une action à l'aéroport de Schiphol. Le ministère de la Défense enquête toujours sur cette affaire, a indiqué un porte-parole.

Des centaines de membres d'Extinction Rebellion et de Greenpeace s'étaient rendus le 5 novembre dernier à Schiphol-Oost, où sont stationnés des jets privés, pour exprimer leurs préoccupations climatiques. Le groupe s'était enchaîné à différents endroits stratégiques pour empêcher ces avions de décoller, espérant bloquer le trafic aérien le plus longtemps possible. (Belga)