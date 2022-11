Un homme condamné pour avoir échangé des photos de nus avec une jeune fille de 12 ans: la grand-mère de la victime avait découvert leurs échanges

Le tribunal correctionnel de Tongres a condamné un homme de 29 ans originaire de Wellen, dans le Limbourg, à une peine d'un an de prison et de 800 euros d'amende. L'homme correspondait avec une fille de 12 ans en lui envoyant des messages à caractère sexuel et des photos de nus.

La grand-mère de la victime a découvert durant l'été 2019 que sa petite-fille de 12 ans échangeait des messages à caractère sexuel avec un homme via Whatsapp et Facebook Messenger.

Durant son audition, la fille a déclaré que l'homme l'avait menacée de diffuser les photos si elle n'en faisait pas de nouvelles. L'homme a reconnu qu'il échangeait des messages à caractère sexuel avec la jeune fille mais il a déclaré qu'il ne savait pas qu'elle n'avait que 12 ans. Cette déclaration n'a pas convaincu le parquet lors de l'audience il y a trois semaines. "Sur la photo de profil de la fille, on voit qu'elle est très jeune. Il a aussi indiqué qu'il était attiré par les jeunes filles autrefois. Même si cela ne serait plus le cas maintenant."