Mike Pence accuse Donald Trump de l'avoir "mis en danger" lors de l'assaut du Capitole

L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, a accusé le milliardaire républicain d'avoir mis sa vie et celle de sa famille en danger par son discours le 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole, selon l'extrait d'un entretien télévisé diffusé dimanche.

"Les mots du président ce jour-là lors du rassemblement ont mis ma vie, celle de ma famille et de tous ceux qui étaient dans le bâtiment du Capitole en danger", a fustigé M. Pence sur la chaîne américaine ABC, évoquant le meeting de Donald Trump qui a précédé l'attaque du siège du Congrès par ses partisans. Mike Pence, qui se trouvait au Capitole pour superviser la certification des résultats de l'élection de 2020, avait dû se cacher pour échapper aux émeutiers, à l'instar de nombreux parlementaires des deux bords. Donald Trump avait longuement refusé d'appeler ses supporters à quitter le bâtiment le 6 janvier et avait même de nouveau reproché dans un tweet à son vice-président de ne pas "avoir eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait", bloquer la certification selon lui, alimentant les griefs des protestataires. "Cela m'a mis en colère", a lancé Mike Pence, interrogé au sujet de ce tweet. "Les mots du président étaient irresponsables et ses actions étaient irresponsables", a-t-il poursuivi. Potentiel candidat à la prochaine présidentielle, M. Pence publiera mardi ses mémoires, dans lesquels il raconte entre autres les pressions subies pour renverser les résultats de la présidentielle de 2020, le même jour où Donald Trump pourrait annoncer sa candidature pour 2024.