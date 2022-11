Londres va construire 5 frégates de guerre supplémentaires face à la "menace" russe

(Belga) Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mardi la construction de cinq frégates de guerre supplémentaires "face à la menace russe croissante", selon un communiqué de Downing Street.

Cette annonce faite avant l'ouverture du sommet du G20 à Bali représente un contrat 4,2 milliards de livres (4,7 milliards d'euros) au groupe britannique BAE Systems par la Royal Navy. "Le Royaume-Uni et ses alliés prennent des mesures pour renforcer leur sécurité face à la menace russe croissante", souligne Downing Street. Ce mardi, "le Premier ministre a annoncé la nouvelle phase du programme des frégates de Type 26" avec cinq nouvelles frégates, en plus de trois déjà en construction. Le Premier ministre britannique doit mardi et mercredi participer au sommet du G20 sur l'île indonésienne de Bali, où il compte dénoncer la "barbarie" du président russe Vladimir Poutine en Ukraine. "Nous devons nous assurer que les tentatives de Vladimir Poutine pour diviser la communauté internationale échouent", a-t-il ajouté selon le texte. "Cela requiert que les pays proches mettent fin à leur dépendance envers les hydrocarbures russes".