Brésil: un bateau entre en collision avec un grand pont de Rio de Janeiro

(Belga) Un navire à la dérive est entré en collision avec le pont reliant Rio de Janeiro à la ville voisine de Niteroi lundi, un incident qui n'a fait aucun blessé mais a provoqué d'importantes perturbations du trafic dans la région.

"Le pont Rio-Niteroi a été fermé dans les deux sens en raison de la collision d'un bateau à la dérive avec le pont", a indiqué sur Twitter la police routière fédérale (PRF) de Rio. Une vidéo filmée par l'occupant d'une voiture alors qu'il traversait le pont, rapportée par les médias locaux, montre une des tours du navire extrêmement proche et un bruit qui correspondrait au moment de la collision. Le concessionnaire du pont "vérifie l'impact de la collision sur la structure. La première impression est qu'il n'a pas eu de conséquences plus graves, mais on ne relancera le trafic que lorsqu'on sera sûr", a déclaré à la presse locale le maire de Rio, Eduardo Paes. La Marine a précisé dans un communiqué que les amarres du navire se sont détachées "en raison de conditions météorologiques extrêmes" lundi après-midi, et qu'il serait remorqué jusqu'au port de Rio. Le bateau, qui appartient à la société Navegaçao Mansur, fait "l'objet d'une procédure judiciaire" et était ancré dans la baie de Guanabara depuis 2016 "sans présenter de risques pour la navigation", a ajouté la Marine, qui va enquêter sur l'incident. Selon le journal O Globo, le navire mesure 200 mètres de long et 30 mètres de large. Le pont Presidente Costa e Silva, communément appelé "pont Rio-Niteroi", est un point de passage important dans la région car il relie les deux villes en traversant la baie. (Belga)