Lowa, une Belge de 14 ans, devient championne du monde de wakeboard: "J'ai travaillé tellement dur"

Des heures d'entraînement et de sacrifices récompensés par un sacre, celui de championne du monde de wakeboard. Telle est l'aventure vécue par Lowa, 14 ans. Depuis 3 ans, l'adolescente s'est éprise pour cette discipline qui consiste à exécuter des figures acrobatiques debout sur une planche. Elle se confie sur cette aventure hors-norme.

À 14 ans, Lowa Vancutsem est devenue championne du monde de wakeboard dans sa catégorie. Il y a quelques jours, cette jeune habitante de Tubize s'est rendue à Hawaï avec une ambition : décrocher la médaille d'or en catégorie U14. Sur place, elle rencontre les meilleures mondiales. Déterminée, la jeune fille réalise figures aériennes et parcourt divers obstacles.

À l'issue de la compétition, Lowa est sacrée championne. Quelques jours après ce sacre, elle peine encore à réaliser. "C'est un gros titre. J’ai travaillé tellement dur pour y arriver", confie-t-elle. Elle se souvient de l'émotion de ses proches. "C’est une grande fierté de les rendre fiers", concède-t-elle. De son côté, le père de la jeune fille nous partage sa joie. "Revenir avec la médaille d’or à la maison est énorme au niveau émotionnel", témoigne David. Sa famille tente d'accompagner Lowa au mieux dans sa professionnalisation. "Si elle veut continuer et persévérer dans ce milieu, c’est maintenant qu’elle doit le faire (...) Elle n’a que 14 ans mais c’est maintenant qu’elle doit commencer à construire sa carrière", assure son père.

C'est en 2019 que Lowa découvre le wakeboard, ce genre de ski nautique que l'on pratique sur une planche de surf. Au départ, c'est simplement pour imiter son père, qui pratique lui-même la discipline. "Je suis un peu la fille à papa", nous souffle-t-elle. Mais le wakeboard, qui n'était qu'un simple loisir, prend de plus en plus de place dans la vie de la jeune fille. C'est lors d'un premier prix obtenu lors d'un championnat belge que le déclic survient. "J'ai voulu en faire mon métier", confie Lowa.

Dès lors, les entraînements s'enchaînent. Pour l'épauler et la conseiller, Lowa a choisi Thibault Cenci, un ancien rider professionnel. Depuis 6 mois, ce coach est très présent pour la jeune fille. Trois fois par semaine, la jeune fille noue avec sa passion. Et pendant les vacances, le programme tourne, là encore, autour du wakeboard. Au quotidien, c'est donc toute l'organisation familiale qui se voit impactée.

Lowa a changé d'école afin de pouvoir suivre une option sport. Désormais, elle ne pratique pas moins de 10h de sport chaque semaine. Elle est également dans un internat, ce qui lui permet de gagner en indépendance. L'adolescente s'impose ainsi un rythme et une organisation de travail, vraisemblablement essentiels dans sa vie professionnelle future. L’école reste malgré tout sa priorité.

De nombreux sacrifices

Grâce à son dernier sacre, Lowa est régulièrement interviewée. "J'enchaîne interview sur interview", précise la sportive. Pour elle, cette popularisation est un facteur important car cela lui permet notamment d'acquérir des sponsors. Le wakeboard reste actuellement une discipline peu connue. Du haut de ses 14 ans, elle œuvre alors sur sa médiatisation. Elle souhaite faire connaître son sport, considéré comme plutôt masculin, auprès des filles.

C’est maintenant que je dois me battre pour mon métier

Sa carrière sportive lui demande déjà bon nombre de sacrifices. "C’est maintenant que je dois me battre pour mon métier", lâche-t-elle. La fréquence de ses entraînements la contraint et les sorties entre amis sont limitées. Si bien que progressivement, Lowa a noué des relations amicales au sein même de sa discipline. Au-delà du sport, ce sont les valeurs qui entourent le wakeboard qui la séduisent. "Les gens m’accueillent partout comme si on se connaissait depuis longtemps. Tout le monde s’accepte et se respecte, on est comme une grande famille", sourit-elle.