Fête du Roi: c'est la première apparition de Paola depuis plusieurs semaines

Ce 15 novembre est le jour de la Fête du Roi. Un traditionnel Te Deum a lieu à la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule.

À l'arrivée des membres de la famille royale, et notamment de Laurent et Claire, des policiers manifestants se sont fait entendre. La princesse a failli leur répondre d'un geste de la main, avant de se raviser, réalisant qu'ils étaient là pour faire entendre leur mécontentement après les faits de ces derniers jours, et pas pour les saluer.

Albert II et Paola sont également présents au Te Deum : il s'agit de la première apparition de la reine depuis plus d'un mois. Elle avait été forcée de se reposer après une mauvaise chute. Elle se déplace désormais avec une canne, tout comme Albert II, âgé de 88 ans.

Albert et Paola, Astrid et Lorenz, Laurent et Claire : la famille royale est rassemblée à l'occasion de la Fête du Roi, à l'exception de Philippe et Mathilde, qui, traditionnellement, ne sont pas présent à ces festivités en leur honneur.