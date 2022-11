Pourquoi le niveau d’anglais des Belges est-il si bon? Les films et... les influenceurs jouent un rôle

Education first publie aujourd’hui l’édition 2022 de son indice de maitrise de l’anglais, après avoir analysé les données de 2 millions de locuteurs non natifs de l'anglais dans 111 pays et régions.

Les Pays-Bas ont conservé la première place, tandis que Singapour a bondi à la deuxième place, l’Autriche est troisième. Dans le top 10, on retrouve également la Belgique. En effet, malgré ses trois langues officielles autres que l'anglais (français, néerlandais et allemand), notre pays est sixième du classement.

La partie flamande du pays tire le score du plat pays vers le haut. Les grandes villes telles que Bruges, Anvers, Gand, Louvain, Bruxelles et Liège, ont toujours le meilleur anglais.

Contrairement aux années précédentes, ce ne sont pas les jeunes tranches d’âge qui dominent au niveau de l’anglais, même si la compétence de la cohorte des 18-20 ans reste élevée d’un point de vue mondial. Les répondants âgés de 26-30 ans dominent le classement, suivis des 31-40 ans.

Comment expliquer ce bon score ?

La langue de Shakespeare est partout dans notre vie quotidienne, parfois au boulot (la langue de travail est l’anglais dans les nombreuses entreprises internationales), souvent dans nos loisirs, grâce aux films et aux séries.

Olivier Dufour, le directeur général de "Page personnel", société spécialisée dans le recrutement, explique pourquoi les 26-30 occupent le haut du classement : "Les jeunes ont aujourd’hui une exposition très forte, liée à des médias sociaux, type Instagram, TikTok, qui leur permettent de se retrouver finalement à suivre des influenceurs anglophones ou qui échangent en anglais pour pouvoir s’exposer à une population plus importante. Et donc ces populations plus jeunes qui sont aussi exposées à des plateformes IT, qui pour beaucoup ont des logiciels en anglais, ont naturellement un côté anglophone plus développé".