La Belgique plaide pour l'abolition de la peine de mort au 8e congrès sur le sujet

La ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib (MR), plaidera à nouveau pour l'abolition de la peine de mort, à l'occasion du 8e Congrès mondial contre la peine de mort qui se tient du 15 au 18 novembre à Berlin.

"Ma participation à la cérémonie d'ouverture de ce congrès montre l'importance que nous attachons à l'abolition de la peine de mort. Il s'agit d'une punition barbare et inhumaine et d'un affront à la dignité humaine que trop de pays pratiquent encore, y compris l'Iran - comme cela a été démontré très récemment", a souligné la ministre. A l'heure actuelle, 55 pays maintiennent encore la peine de mort et 18 d'entre eux ont encore exécuté des prisonniers en 2021. "L'aspiration ultime de notre pays et de l'Union européenne est d'abolir la peine de mort", a poursuivi Hadja Lahbib selon qui "la Belgique, avec ses partenaires, remettra la question à l'ordre du jour du Conseil des Droits de l'Homme en 2023, au sein duquel notre pays siègera également l'année prochaine ".