Pluie, nuages et averses : un vrai temps d'automne cette semaine

(Belga) Mardi après-midi, le ciel deviendra très nuageux et une zone de pluie s'avancera lentement sur le pays depuis le sud­-ouest. Le nord­-est et l'est du pays pourraient cependant garder les pieds au sec jusqu'au soir. Les maxima se situeront entre 8 et 11 degrés en Ardenne et entre 11 et 13 voire 14 degrés ailleurs, sous un vent modéré à assez fort.

Ce soir et cette nuit, le temps sera très nuageux avec de la pluie transitant du sud­-ouest vers le nord­-est. Les précipitations pourront localement être intenses et prendre la forme d'averses, principalement au sud du territoire. De larges éclaircies reviendront plus tard par la frontière française. Les minima oscilleront entre 6 degrés en Hautes Fagnes et 7 à 9 degrés en Basse Belgique. Le vent soufflera modérément. Mercredi, de larges éclaircies se partageront le ciel avec des périodes très nuageuses. Quelques averses pourront se développer, principalement dans la moitié est du pays. En seconde partie d'après­-midi, le ciel s'ennuagera depuis le sud­-ouest. Les maxima varieront entre 7 et 11 degrés en Haute Belgique et de 11 à 13 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud, ou parfois assez fort surtout dans l'ouest. Jeudi, le temps sera variable avec des averses accompagnées d'un vent soutenu et d'un risque d'orage. Les températures ne dépasseront pas les 13 degrés. Vendredi, la nébulosité sera variable avec quelques averses mais moins nombreuses et moins intenses que la veille. (Belga)