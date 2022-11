Hausse des salaires: les patrons et les syndicats se retrouvent dos à dos

Le gouvernement reçoit ce mardi midi les partenaires sociaux car les syndicats et les patrons n'ont pas pu se mettre d'accord à propos de la marge salariale, la hausse des salaires hors indexation automatique pour les deux prochaines années.

Pourquoi cela coince?

C'est l'impossibilité d'augmenter les salaires en dehors de l'indexation automatique qui pose problème. Le cadre est fixé dans la loi de 1996 et dépend de la compétitivité de notre pays, en lien donc avec les salaires dans les pays voisins. Cette année, la marge est fixée à... 0%. C'est beaucoup trop peu pour les syndicats qui réclament la possibilité de pouvoir négocier des augmentations, au moins dans certains secteurs.

Pour les patrons, c'est presque déjà trop. Ils déclarent avoir du mal à payer leurs employés avec les indexations successives liées à l'inflation.

Que doit faire le gouvernement?

Il doit trouver des pistes de médiations pour tenter de mettre tout le monde d'accord, il doit reprendre la main.

Y a-t-il un espoir?

Pieter Timmermans, l'administrateur délégué de la Fédération des Entreprises de Belgique, compare avec la situation en Allemagne. "Les syndicats demandent 8% là-bas, soit 2% de moins que l'inflation", dit-il. "Ici, nous sommes à 12% et on demande encore plus. Quelle entreprise va rester vivante à la fin? L'Allemande ou la Belge? C'est la question d'aujourd'hui."

Thierry Bodson, président de la FGTB, estime que l'enjeu pour le gouvernement sera de venir avec plusieurs éléments supplémentaires. "La dernière fois, il avait proposé la possibilité d'obtenir une enveloppe 'one shot' de 500% au-delà de la marge", rappelle-t-il. "Je ne sais pas si ça sera proposé. Mais à mon avis, ça sera la semaine prochaine."