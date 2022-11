Maison remplie de déchets à Seneffe: la situation évolue, les enfants ont un nouveau projet pour aider les "victimes"

Pour Amandine, Thomas et Laetitia, c'est la fin d'une première phase importante. La maison de leur mère, atteinte du syndrome de diogène, avait été rendue complètement insalubre en raison des nombreux déchets accumulés. Après de nombreuses heures de travail, cette maison familiale a, enfin, été débarassée de tous ses détritus.

Il y a quelques semaines, nous vous rapportions l'histoire d'Amandine, Thomas et Laetitia. Leur maman atteinte du syndrome de Diogène, avait rendu complètement insalubre la maison qu’elle a occupée durant plusieurs années du côté de Seneffe (province de Hainaut).





Après son décès en juillet dernier, les trois enfants ont hérité d'une ardoise de quelques milliers d'euros et d'un bien qu'ils doivent désormais rénover dans son entièreté. Car le syndrome de Diogène consiste à ne jamais rien jeter et à tout accumuler. Quelques semaines après notre tournage, nous avons pu constater l'avancée du nettoyage entrepris.





Au total, plus de 200m3 étaient à évacuer. Laeticia nous explique que la maison a été complètement vidée de ses déchets. "Nous avons juste gardé quelques meubles", nous explique la jeune femme. Désormais, c'est une importante phase de nettoyage qui va débuter. À l'issue de celle-ci, des travaux seront à entreprendre. Le but étant de faire de cette maison un lieu où la famille peut se retrouver pour des vacances ou fêter des anniversaires.

Une ASBL pour aider les personnes dans le même cas

De plus, Amandine, Thomas et Laetitia aimeraient faire de cette maison familiale le siège d'une ASBL dont l'objectif sera d'accompagner les victimes du syndrome de diogène. "On voudrait en faire un carrefour entre malades, médecins, groupes de parole et équipes de nettoyage", explique Laeticia qui souhaite aider "les personnes qui, comme nous, se retrouvent dans l'inconnue totale face à ça".

Pour rappel, la maman d'Amandine, Thomas et Laetitia souffrait du syndrome de Diogène. Comme nous l'expliquait le psychologue David Vandenbosch, il s'agit d'un trouble du comportement qui se manifeste sous plusieurs formes. "Il y a premièrement le côté amassement de détritus et de déchets, ce qu’on appelle la syllogomanie. Il y a le côté incurie, le côté où la personne ne va pas prendre soin d’elle. Il y a vraiment un abandon de l’hygiène corporelle (...) Et on va aussi avoir des troubles obsessionnels d’accumulation. La personne va de manière passive accumuler des choses et les collectionner ou alors de manière active, en allant les chercher, les ramener à l’intérieur pour constituer des collections. C’est à ce moment-là un trouble obsessionnel compulsif d’accumulation", détaillait-il en octobre dernier.