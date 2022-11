Invasion de l'Ukraine - Ukraine: plusieurs villes touchées par des frappes russes

(Belga) Des frappes russes ont touché mardi des infrastructures essentielles dans plusieurs régions ukrainiennes, provoquant également des coupures d'électricité, selon les autorités locales et régionales.

A Rivné (ouest), le maire, Oleksandre Tretyak a rapporté sur les réseaux sociaux "une frappe sur un site essentiel", sans donner plus de détails. "La ville est en partie sans électricité", a-t-il déploré. Même situation dans la ville de Krementchouk, dans le centre de l'Ukraine, où la mairie a déploré "une frappe sur une infrastructure critique près de (la ville)". Khmelnytskiï, dans le centre, a aussi été touché par "deux frappes", a annoncé le gouverneur régional, Serguï Gamaliï. Les villes de Lviv (ouest) et Kharkiv (nord-est) ont également été touchées par des frappes russes, ont affirmé leurs maires respectifs, sans faire état de victimes à ce stade. "Des explosions se font entendre à Lviv. Restez tous à l'abri !", a exhorté sur Telegram le maire de Lviv, Andriï Sadovy, qui a précisé qu'"une partie de la ville (était) sans électricité". "Le métro est à l'arrêt", a-t-il précisé. "Attaque au missile contre le district d'Industrialniï à Kharkiv", a de son côté indiqué son homologue de Kharkiv, Igor Terekhov. Des interruptions volontaires d'électricité ont été mises en place "à la suite d'attaques russes" dans la ville de Soumy et la région éponyme, frontalière de la Russie, selon le gouverneur régional Dmytro Jyvytskiï, pour préserver le réseau. (Belga)