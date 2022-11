Missiles tombés en Pologne: la Russie réagit

La Russie a qualifié mardi de "provocations" les informations selon lesquelles des missiles russes ont frappé la Pologne, pays membre de l'Otan et voisin de l'Ukraine qui a convoqué une réunion d'urgence de son Conseil de la sécurité nationale. "Les déclarations de médias polonais et de responsables officiels sur une prétendue chute de missiles russes près de la localité de Przewodow relève de la provocation intentionnelle dans le but de créer une escalade de la situation", a déclaré le ministère russe de la Défense sur son compte Telegram.

"Aucune frappe n'a été menée sur des objectifs proches de la frontière ukraino-polonaise" par l'armée russe, a affirmé le ministère de la Défense. Les images de "débris publiés par les médias polonais depuis les lieux des faits dans la localité de Przewodow n'ont aucun rapport" avec des projectiles russes, a-t-il ajouté.

La Russie a tiré mardi des dizaines de missiles sur le territoire ukrainien, selon Kiev. Dans le passé, des débris de missiles russes sont déjà tombés en Moldavie, autre pays voisin de l'Ukraine.

Une frappe russe sur le territoire polonais marquerait une escalade majeure du conflit en Ukraine, avec un risque d'élargissement.

Le ministère américain de la Défense a indiqué "examiner" des informations de presse selon lesquelles deux missiles russes auraient "frappé un lieu en Pologne ou à la frontière avec l'Ukraine".

Le gouvernement polonais, de son côté, a indiqué avoir convoqué mardi soir une réunion d'urgence du Conseil de la sécurité nationale "suite à la situation de crise en cours", sans toutefois donner de détails.



La Pologne, qui partage une frontière avec l'Ukraine, envahie le 24 février par la Russie, est membre de l'Otan et quelque 10.000 militaires américains se trouvent dans le pays.

L'article 5 du traité de l'Alliance atlantique stipule que si un Etat membre est victime d'une attaque armée, les autres considéreront cet acte de violence comme une attaque armée dirigée contre l'ensemble des membres et prendront les mesures jugées nécessaires pour venir en aide au pays attaqué.