Le Premier ministre britannique va rencontrer Xi Jinping au G20, une première en 5 ans

(Belga) Le Premier ministre britannique Rishi Sunak va rencontrer le président chinois Xi Jinping mercredi en marge du sommet du G20 en Indonésie, une première en près de cinq ans pour les dirigeants des deux pays aux relations de plus en plus tendues.

Rishi Sunak, arrivé au pouvoir fin octobre, va appeler à "une relation franche et constructive" entre Londres et Pékin", a annoncé Downing Street dans un communiqué. "Les défis posés par la Chine sont systémiques et ils existent sur le long terme. La Chine est un pays aux valeurs fondamentalement différentes des nôtres, avec un pouvoir autoritaire qui veut remodeler l'ordre international", a estimé un porte-parole du dirigeant conservateur. Mais les questions discutées au G20, autour de la guerre en Ukraine, de l'économie, de la sécurité alimentaire ou encore du climat, "ne peuvent pas être traitées sans action coordonnée avec toutes les grandes économies mondiales et cela inclut la Chine", a ajouté la même source. Rishi Sunak compte donc appeler Pékin à user de son influence pour "apaiser les tensions internationales, assurer la stabilité régionale et jouer son rôle pour faire face aux répercussions dévastatrices de la guerre en Ukraine dans le monde", est-il précisé. Alors qu'il y a moins de dix ans, le pouvoir conservateur sous David Cameron évoquait un "âge d'or" entre Londres et Pékin riche en perspectives économiques, les sujets de tension se sont accumulés ces dernières années. Les relations se sont dégradées notamment en raison de la répression dans l'ex-colonie britannique de Hong Kong, de la situation des droits humains au Xinjiang, ou encore des accusations d'espionnage contre le géant chinois des télécoms Huawei. (Belga)