Invasion de l'Ukraine - Pas de "preuve univoque" sur qui a lancé le missile ayant tué deux personnes en Pologne -3

(Belga) Le président polonais Andrzej Duda a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi que son pays n'avait pas encore de "preuve univoque" sur l'auteur du lancement de missile qui a tué deux personnes dans le sud-est de la Pologne.

"En ce moment, nous n'avons aucune preuve univoque sur qui a lancé ce missile. Une enquête est en cours. Il était probablement de fabrication russe", a déclaré le chef de l'Etat aux journalistes à Varsovie. M. Duda a estimé en même temps qu'il s'agissait d'un incident "isolé". "Rien n'indique que d'autres (incidents semblables, ndlr) suivront", a-t-il dit. Cette déclaration intervient peu après celle du ministère des Affaires étrangères confirmant qu'"à 15h40 (14H40 GMT), dans le village de Przewodów (...), est tombé un projectile de fabrication russe". Dans un communiqué, le ministère a aussi annoncé avoir convoqué et reçu l'ambassadeur de Russie pour "des explications détaillées". Aucun détail de cette rencontre, qui s'est terminée "avant minuit", n'a été divulgué. M. Duda, qui venait de tenir une série d'entretiens avec de plus hauts responsables des pays de l'Otan, dont avec le chef de l'Etat américain Joe Biden, son homologue français Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Rishi Sunak, a signalé que son pays s'apprêtait à demander l'application de l'Article 4 du Traité de Washington. "Il est très probable que mercredi l'ambassadeur de Pologne près l'Otan demandera le recours à l'Article 4", a-t-il indiqué. L'article 4 du traité fondateur de l'Otan prévoit des consultations entre Alliés lorsqu'un d'entre eux estime que son "intégrité territoriale" ou sa "sécurité" sont menacées. Selon M. Duda, Joe Biden a promis "un soutien sous la forme d'experts américains pour aider à enquêter sur le site de cet incident tragique". (Belga)