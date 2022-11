La Fed de New York lance un test sur le dollar numérique

(Belga) Plusieurs banques et organismes de paiement internationaux vont participer à une expérimentation sur le dollar numérique, a annoncé mardi la Fed de New York, qui coordonne le test, précisant cependant que cela ne préfigure pas la décision finale de la Fed.

Ce test, qui durera 12 semaines, vise "à explorer la faisabilité d'un réseau interopérable de monnaie numérique de banque centrale", a précisé la Fed de New York dans un communiqué. La banque centrale américaine (Fed) travaille sur le sujet depuis des années, inquiète notamment des risques liés à un dollar numérique. Dans le détail, cette expérimentation soit permettre de tester "la faisabilité technique, la viabilité juridique et l'aspect commercial", a souligné l'institution. "Ce projet sera mené dans un environnement de test et n'utilisera que des données simulées. Il n'est pas destiné à faire avancer un résultat spécifique, ni à signaler que la Réserve fédérale prendra des décisions imminentes" sur le sujet, est-il précisé. Plusieurs grandes banques internationales et organismes financiers participent à cette expérimentation, dont Citi, HSBC, Wells Fargo ou encore Mastercard. La Fed avait, en mars, été chargée par l'administration Biden d'étudier les étapes qui seraient nécessaires à la mise en place de cette monnaie numérique de banque centrale. Face à l'essor mondial des cryptomonnaies comme le bitcoin et à l'utilisation croissante des paiements numériques, le président américain Joe Biden avait en effet signé en mars un décret demandant au ministère de l'Economie de lui remettre sous six mois un rapport sur "le futur de la monnaie". Il en a en fait reçu neuf, qui préconisent de continuer les travaux sur le sujet. (Belga)