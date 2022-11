Les vols de mazout en hausse avec la crise de l'énergie? "Ils se multiplient", prévient la zone de police Ouest Brabant wallon

La zone de police de l’ouest du Brabant wallon a émis un message de prévention : gare aux vols de mazout. "Suite à la hausse des prix, les vols de carburant se multiplient. Le mazout n’est pas le seul visé. Bois, pellets et autres combustibles sont également dans le collimateur des voleurs", peut-on lire sur le compte Facebook de la police.

Cela ne veut pas dire que ces vols sont fréquents. Au contraire, mais c’est un message de prudence.



Les voleurs de mazout s'en prennent aux gros chantiers. Christian Fayt, le bourgmestre d'Ittre, raconte un cas de figure qui s'est présenté dans sa région. "Par deux fois, les citernes ont été vidées. Du gazoil qui servait pour les grues, les dumpers. Quand les gens sont arrivés le lundi matin, il n'y avait plus de mazout", explique-t-il.

Par contre, un siphonage de mazout chez un particulier, Jérôme Jasmin, qui livre des combustibles à La Louvière n'en a vu que trois fois en 25 ans. Cela demande toute une organisation. "Il faut une pompe spécifique pour pomper le mazout. Il faut un véhicule pour réceptionner ce mazout. Il faut certainement 30 minutes pour vider 1000 litres de mazout. Cela fait du bruit, il n'y a rien de très discret. On renverse du mazout. Rien n'est impossible, mais c'est très compliqué", détaille-t-il.

Quels conseils à donner à ceux qui ont une citerne extérieure? Mettre un cadenas. "Il a un côté dissuasif, mais rien d'autre honnêtement", indique Jérôme Jasmin. Un dispositif de sécurité est pourtant indispensable en cas de vol pour démontrer qu'il y a eu effraction, ainsi qu'un procès-verbal de la police à transmettre à son assureur.

Si par ailleurs, vous vous chauffez au pellets, mettez vos sacs bien en sécurité. Ils se volent plus facilement que du mazout et leur valeur (une dizaine d’euros par sac) peut attirer les voleurs.



Y a-t-il des assurances qui couvrent le vol de mazout dans la citerne d’un particulier ? Réponse Nevert Degirmenci, porte-parole d’Assuralia. "La plupart des assureurs couvrent le vol ou la tentative de vol de mazout de chauffage dans une citerne, à condition que l'orifice du remplissage soit situé à l'extérieur de l'habitation et qu'il soit muni d'un système antivol, par exemple un bouchon avec une serrure, un cylindre fermé à clé avec un cadenas ou tout autre système de protection, à concurrence d'un certain montant qui sera indiqué dans le contrat d'assurance."



Si du mazout est siphonné dans la citerne à quelle condition puis-je être indemnisé ? "La première chose à faire est de porter plainte auprès de la police pour avoir un procès-verbal, qu'il faudra envoyer à son assureur. Il faudra réunir les différentes pièces, par exemple, les factures de la dernière livraison mais également le PV qui attestera qu'il y a eu vol ou tentative de vol. Sur base de ces différents documents, l'assurance pourra évaluer l'indemnisation qui sera versée à la personne", indique Nevert Degirmenci, porte-parole d’Assuralia