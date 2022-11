Chaque Belge devrait recevoir un "portefeuille numérique" dès 2023: voici ce que contiendra cet outil

Le secrétaire d'État à la Digitalisation, à la Simplification administrative et à la Protection de la vie privée, Mathieu Michel (MR) entend rendre disponible dès 2023, un digital wallet ou portefeuille numérique disponible sur smartphone pour chaque citoyen.

Invité dans La Matinale de Bel RTL, Mathieu Michel est venu parler de ce portefeuille avant de le présenter à la Chambre ce mercredi. "On va mettre dans la poche des Belges, une espèce de couteau suisse de la vie d'un citoyen, c'est-à-dire votre permis de conduire, votre carte d'identité, mais aussi les procédures avec les institutions. On sait que le modèle institutionnel belge est compliqué, on ne sait pas toujours à qui s'adresser. Ce sera aussi un outil de communication, une messagerie qui va évoluer pour faciliter la communication avec les administrations", indique le secrétaire d'État à la Digitalisation.

Son projet vise donc à faciliter la vie des Belges dans les relations qu'ils entretiennent avec les administrations publiques. Il s'agira d'une application, disponible sur smartphone, intégrant une série d'informations et de services dont le citoyen a besoin.

Que ce soit pour un acte de naissance, un renouvellement de carte d'identité ou un permis de conduire, la certification d'un diplôme ou l'accès à des tarifs sociaux en matière de télécoms, le citoyen doit pouvoir le faire, en tout ou en partie, par l'intermédiaire de son smartphone. Un travail a par ailleurs été entrepris sur la modernisation du cadre légal relatif aux données privée.