Le sapin qui trônera sur la Grand-Place abattu à Raeren

(Belga) Le majestueux sapin de Noël qui trônera sur la Grand-Place de Bruxelles à l'occasion des Plaisirs d'Hiver a été abattu à Raeren mercredi.

Le conifère arrivera sur la Grand-Place jeudi vers 06h00. Le Nordmann d'une quarantaine de mètres de hauteur est âgé d'une quarantaine d'années. Ce sont des particuliers, Max Kockartz et sa compagne qui l'offrent à la Ville de Bruxelles. "Nous avons acheté la maison il y a un an. Le sapin dans le jardin était très grand. La lumière n'entrait plus dans la maison. Pour des raisons de sécurité nous avions décidé de le faire abattre", explique le propriétaire. Le sapin avait été repéré par le pépiniériste Pierre Demesmaeker, qui fourni des conifères de grandes tailles aux villes et communes. "Nous sommes actifs dans le domaine de la culture de sapins depuis quatre générations. Pendant l'année, je sillonne aussi la Belgique afin de repérer des grands sapins qui pourraient convenir", indique le pépiniériste. Celui-ci est un Nordmann d'une quarantaine d'années. Il pèse entre 5 et 6 tonnes. "Comme il a grandi dans un jardin, il a une belle forme conique et bien régulière, aucune branche brune. Il est parfait." Le propriétaire de l'arbre est lui aussi très fier de pouvoir lui donner une seconde vie et de ravir les milliers de visiteurs des Plaisir d'Hiver. "On sera là demain matin pour son arrivée à la Grand-Place puis nous retournerons aux Plaisirs d'Hiver pour le voir décoré", déclare Max Kockartz. (Belga)