Les six conseils de Christelle Henrottay, coach en gestion de budget, pour mieux organiser son portefeuille

Dans le contexte actuel, il faut un peu plus compter ses sous qu’avant… Se faire plaisir malgré la hausse des prix, oui, mais comment planifier son budget ?

Christelle Henrottay est coach en gestion de budget. Elle est venue sur le plateau du RTL INFO 13h afin de donner quelques précieux conseils pour mieux gérer ses finances.

1 Se fixer des objectifs

"Il faut des objectifs concrets comme par exemple partir en vacances, changer la salle de bain, remplacer une voiture… Il faut vraiment penser à quelque chose de concret pour savoir où on va et avoir la motivation", conseille notre invitée.

2 Établir son budget mensuel

C'est la deuxième règle pour Christelle Henrottay. "Il faut savoir quels revenus on a, être le plus exact possible, calculer les dépenses obligatoires comme le loyer, l’eau, le gaz, l’électricité… Puis après prévoir toutes les dépenses variables comme l’alimentation, l’entretien, l’hygiène, la santé, la beauté, l’école si on a des enfants", complète-elle.

3 Prévoir des enveloppes dédiées

Pour certaines dépenses, il peut être bon d’annualiser. C'est-à-dire mettre de côté en vue de prochains achats. "Pour la rentrée scolaire, j’ai déjà une enveloppe et tous les mois j’attribue une petite somme dans cette enveloppe…" Il peut y avoir plusieurs catégories pour les enveloppes: les courses, les vêtements, la maison mais aussi les enveloppes épargne pour les anniversaires, les fêtes: "Elles sont très importantes pour ne pas se retrouver la corde au cou au moment venu".

4 S'organiser à la semaine

Un mois, c’est long. Difficile de prédire toutes les dépenses pour trente jour. Christelle Henrottay suggère d’organiser des budgets à la semaine: "Chaque semaine je remplis mon portefeuille avec les dépenses prévues pour la semaine et si à la fin de la semaine il reste de l’argent alors je place dans la catégorie épargne", résume-t-elle.

5 Privilégier le liquide

Avec une carte bancaire, l’argent est immatériel. En liquide, nous nous rendons plus facilement compte de ce que nous dépensons: "On a l’impression de pouvoir faire des dépenses en illimité alors que non il faut faire attention, la carte de banque est vraiment le plus grand des pièges quand on doit reprendre son budget en main…".

6 Établir ses menus à l’avance

Faire une liste de courses, ça, tout le monde l’a déjà fait. Notre coach en gestion de budget va plus loin que ça et conseille d’établir des menus à l’avance. "Savoir ce qu’on l’on va manger le lundi, le mardi… jusqu’au dimanche, puis on va checker les promos puis on s’adapte en fonction de ce que l’on a en promo et à la maison". A vos notes!