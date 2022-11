Crise de l'accueil - Le nombre de fonctionnaires fédéraux en renfort reste en-dessous de l'objectif

(Belga) Le nombre d'agents des administrations fédérales qui prêteront main forte à Fedasil -l'agence fédérale en charge de l'accueil des demandeurs d'asile- n'atteint pas encore les 150 espérés, ressort-il des chiffres fournis par la secrétaire d'État à l'Asile, Nicole de Moor. Quatorze agents sont à l'œuvre pour le moment et les dossiers sont bouclés pour 22 autres.

Afin de faire face à la crise de l'accueil, le gouvernement fédéral a décidé d'affecter 150 agents l'opérationnalisation des places d'accueil disponibles chez Fedasil et éviter que des gens ne dorment dans la rue. Des places existent mais un manque de personnel empêche de les utiliser. Fedasil a créé une adresse électronique spéciale qui a donné lieu à 183 réactions et, parmi celles-ci, 39 ont été retirées car entretemps l'agent a renoncé à sa candidature, ne correspondait pas aux conditions requises, etc. Actuellement, 130 dossiers sont pendants, concernant pour une grande partie des agents des Finances. (Belga)