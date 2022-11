La collection japonaise de la KU Leuven mise à l'honneur lors d'une exposition

(Belga) Il y a un siècle, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le Japon a fait don d'une importante collection de livres à la KU Leuven. Une nouvelle exposition à la bibliothèque universitaire met en valeur cette précieuse collection que la presse a pu découvrir mercredi.

En août 1914, les troupes allemandes avaient mis le feu à la bibliothèque de la KU Leuven. Cet incendie avait suscité une vague d'indignation dans le monde entier. Plusieurs pays ont manifesté leur solidarité en envoyant de l'argent et des livres afin de reconstituer la bibliothèque. A partir de 1922, le Japon a également cédé près de 14.000 livres à l'université. L'ensemble de la collection est conservée à l'UCLouvain mais une partie a été transférée à la KU Leuven à l'occasion de cette exposition. Il s'agit de la plus grande collection de livres sur le Japon hors de ce pays. Cette collection comprend des ouvrages datant du 14e au 19e siècle et abordant de nombreuses disciplines telles que la géographie, la biologie, la médecine, la religion ou l'économie. La collection comprend par exemple un guide de voyage datant de 1780 ou encore un ouvrage qui traite des différents types d'emplois qui existaient au Japon. Grâce à des fragments de films, des extraits musicaux et des objets d'époque, les visiteurs pourront s'immerger dans le Japon des années 1920 afin de découvrir le contexte dans lequel ces dons ont eu lieu. L'exposition a ouvert ses portes au public le 28 octobre et se poursuivra jusqu'au 15 janvier 2023. A partir du mois de décembre, de nouveaux livres de cette collection seront exposés.