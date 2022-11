Plus de 1.200 postes vacants dans le secteur de la cybersécurité en Belgique, selon Agoria

(Belga) Agoria a présenté mercredi les résultats de son étude sur le secteur de la cybersécurité en Belgique, une première en la matière. Dans ses conclusions, la fédération de l'industrie technologique pointe notamment la nécessité de recruter pour faire face aux menaces futures et combler les 4.000 postes vacants pour des personnes ayant des connaissances en cybersécurité - dont 1.205 dans le secteur même -, mais aussi d'informer et sensibiliser les entreprises et les citoyens tout en préparant mieux les professionnels aux menaces à venir.

Agoria, la Défense et le Centre pour la cybersécurité ont rappelé que les défis sont importants, notre pays ayant fait face à 37.982 incidents de cybercriminalité l'année dernière. Cela représente plus de 100 cyberattaques par jour, soit une augmentation de 37% par rapport à 2019. Accroître la formation en termes de cybersécurité en Belgique, inspirer les fédérations sectorielles et les autorités à établir un plan de cybersécurité avec un objectif concret pour 2025, promouvoir les exportations et favoriser les investissements dans les compétences et services de cybersécurité, sont les principales recommandations avancées dans l'étude. "Nous voulons faire de notre pays, l'un des moins vulnérables d'ici 2025. En armant plus efficacement les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux; en protégeant mieux nos organisations vitales et en misant beaucoup plus sur la coopération", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo dans un message vidéo. L'étude a aussi permis d'établir un état des lieux du secteur - dont le chiffre d'affaires total est de 1,58 milliard d'euros - en Belgique. Ainsi, Agoria renseigne 441 entreprises active en cybersécurité: 102 à Bruxelles, 233 en Flandre, 106 en Wallonie; pour un total de 6.405 équivalents temps plein. Ce sont majoritairement des hommes qui occupent une fonction dans le secteur alors que les femmes ne représentent qu'un cinquième de l'emploi. (Belga)