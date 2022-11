Réunion de la commission des Finances après le retrait d'une adaptation par De Bleeker

(Belga) La commission des Finances de la Chambre se penchera jeudi soir une nouvelle fois sur le budget 2023 et une adaptation du déficit retirée par la secrétaire d'Etat Eva De Bleeker en raison d'une "erreur matérielle", a-t-on appris mercredi.

La N-VA a fait remarquer plus tôt dans la semaine que le déficit annoncé pour 2023 était passé de 2,9% à 3,4% du PIB, ce qui représente en valeur absolue 1,7 millard d'euros. Le cabinet de Mme De Bleeker a confirmé la révision des chiffres à la baisse et l'a expliquée par la baisse de la TVA sur l'énergie. Une réforme des accises accompagne la mesure, et doit en principe la rendre neutre budgétairement, mais l'agenda de sa mise en oeuvre n'est pas connu. Pour cette raison, le budget ne l'intègre pas encore. La N-VA ne se satisfait pas de ces explications. Le député Sander Loones juge "remarquable" qu'une "erreur matérielle d'1,7 milliard d'euros n'ait pas été remarquée par 69 collaborateurs" des cabinets De Bleeker et du Premier ministre, Alexander De Croo. Qui plus est, les tableaux adaptés ont été co-signés par le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem, et le vice-Premier ministre Open Vld, Vincent Van Quickenborne, a-t-il ajouté. La conférence des présidents a décidé de convoquer une réunion de la commission jeudi à 18h30, a confirmé la présidente, Marie-Christine Marghem. (Belga)