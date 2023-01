"Des véhicules destinés à la casse": Marc craint que la fin des moteurs thermiques en 2035 signe l'immobilisation des ancêtres

L'Union européenne a décrété début novembre la fin des voitures thermiques neuves en 2035. Une décision qui impliquera forcément, à terme, la disparition des stations essence. Et ça inquiète les propriétaires de voitures de type ancêtre, ces véhicules vieux de plus de 30 ans. Les associations qui représentent les propriétaires d'ancêtres font tout pour éviter la disparition de ce patrimoine. Nous avons rencontré Marc et Philippe qui, avec leur Jeep des années 40, se sont donnés pour mission de perpétuer le devoir de mémoire de la Seconde Guerre mondiale.

D’ici 2035, les véhicules à moteurs thermiques neufs seront interdits à la vente. La décision a été prise par l'Union européenne au début du mois de novembre. Et pour les passionnés d’automobiles, les véhicules ancêtres, c'est-à-dire les voitures qui datent de plus de 30 ans, seraient ainsi en danger. Car qui dit fin des moteurs thermiques neufs, dit aussi fin des stations essence telles que nous les connaissons.

Perpétuer le devoir de mémoire grâce aux véhicules ancêtres

Philippe et Marc sont tous deux membres de l’asbl LWHA, Liberty Wheels Historical Association, qui regroupe des collectionneurs et utilisateurs de véhicules militaires ancêtres datant de la deuxième guerre mondiale. Et ils sont inquiets pour l’avenir de leurs Jeep, des véritables véhicules d'époque.

"Ce sont des véhicules qui ont participé à la libération de l’Europe, ce sont de véritables véhicules des années 40. Il y a l’aspect patrimoine, c’est ça qui nous inquiète. Ça fait partie de notre histoire", explique Marc, secrétaire du club. "Si on ne nous fournit plus d’essence, ces véhicules sont destinés à la casse, voilà !", dit-il avec un sentiment de tristesse.

Au total, le club compte 60 propriétaires de véhicules ancêtres. Et ils ont tous la même mission : "On perpétue le devoir de mémoire", nous dit Philippe. "On est fortement impliqués dans tout ce qui est commémoration justement pour transmettre aux jeunes générations ce qu’il s’est passé durant la 2e guerre mondiale. Le véhicule est un point important pour montrer dans quelles conditions les soldats se déplaçaient", ajoute-t-il.

Des sorties ponctuelles lors de commémorations et rassemblements

"Comment allons continuer notre devoir de mémoire s'il n'y a plus de stations-services?", s'inquiète Marc. "J'estime que c'est important de pouvoir faire notre devoir de mémoire. Churchill disait 'Celui qui oublie son passé est appelé à le revivre'. On essaie d'enseigner aux jeunes avec des tenues d'époque, on organise des rassemblements et des commémorations", décrit-il.

Sur l’année, les véhicules ancêtres sont de sortie une dizaine de fois. Notamment lorsque des camps sont organisés, en général 6 à 7 fois par an, nous explique Philippe. Ces sorties sont généralement accompagnées de commémorations, précise Marc : "On vient en colonne avec les véhicules et des personnes à pied, notamment des anciens combattants et membres de la résistance pour mettre à l’honneur les personnes qui se sont battues. Durant les commémorations, on dépose une gerbe et on rend les honneurs avec les hymnes", détaille-t-il.

A quelles conditions un véhicule est-il considéré comme étant une voiture ancêtre ?

Les associations qui représentent les propriétaires de véhicules anciens se sont battus pour défendre leurs droits, explique Thierry Techy, responsable communication de la BEHVA (Belgian Historic Vehicle Association). Mais à quelles conditions un véhicule peut-il bénéficier du statut de voiture ancêtre ? Il faut respecter certains critères, précise-t-il :

Il faut que le véhicule ait plus de 30 ans ;

Et qu’il soit proche de son état d’origine (il ne faut pas qu’il ait été modifié, par ex, changement du moteur ou autre).

Si ces critères sont respectés, le véhicule représente alors un patrimoine ancien. Il est donc éligible au statut de véhicule historique, et donc, de véhicule-ancêtre. "Cette définition est commune à l’Europe, elle est simplement appliquée un peu différemment selon les pays", précise Thierry Techy. Les véhicules anciens sont donc protégés au niveau européen.

L'interdiction de la vente de véhicules à moteurs thermiques neufs est prévue pour 2035

Mais malgré ce statut et cette protection, l'interdiction européenne de la vente de véhicules à moteurs thermiques neufs implique forcément la disparition des stations essence. Ce qui inquiète Marc : "Je suis inquiet parce que personnellement mon fils souhaiterait reprendre le flambeau. Si les moteurs thermiques cessent et que les stations essence disparaissent, ça m’inquiète pour les descendants, les enfants. Comment vont-ils gérer ce type de véhicule et perpétuer le devoir de mémoire ? Où va-t-on s’alimenter en essence ?", s’interroge-t-il.



Marc et Philippe devant l'une de leur Jeep d'époque, capot ouvert.

Vers des e-fuels pour pallier la fin des moteurs thermiques et donc de l’essence ?

Selon la BEHVA, pour pallier la fin des moteurs thermiques et donc la disparition des stations-services, il existe des e-fuels, déjà utilisés aux Pays-Bas. "C'est l'avenir", assure son porte-parole.

Mais concrètement, les e-fuels, qu’est-ce que c’est ? "Ce sont des carburants qui ne sont plus faits à partir de pétrole", précise Thierry Techy. On les appelle aussi "carburant de synthèse", et ils sont fabriqués de deux façons différentes :

Soit une synthèse d’hydrogène et de CO2 ;

Soit des dérivés de produits organiques que l’on utilise et que l’on dégrade, qu’on fait fermenter pour arriver sur des essences vertes ou des essences avec bilan carbone neutre.

A terme, d’après la BEHVA, des micro-raffineries devraient ainsi voir le jour en Belgique afin de produire ce nouveau type de carburant localement. "Le moteur thermique va continuer d’exister dans le futur notamment pour les véhicules historiques mais aussi des véhicules de chantier par ex. Le moteur thermique ne va donc pas totalement disparaître", rassure Thierry Techy.

L’importance de conserver ce patrimoine

Pour la BEHVA, et les autres associations, il est essentiel de conserver ce patrimoine. "Chaque voiture a été une innovation pour son temps. En préservant les véhicules ancêtres, on préserve aussi l’histoire de chaque voiture, le designer qu’il y a derrière, etc", précise Thierry Techy. "On a des voitures de marques européennes qui n’existent même plus donc au même titre qu’un bâtiment il faut préserver ce patrimoine", conclut-il.





Voitures ancêtres de la BEHVA, certaines datent des années 30 avec un savoir-faire et des marques qui n'existent plus aujourd'hui.