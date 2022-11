TC Bruxelles - Trois hommes renvoyés en correctionnelle pour une vaste escroquerie

(Belga) Trois hommes ont été renvoyés par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé une vaste escroquerie autour de la brasserie Affligem. Ils auraient ainsi soutiré plus de 3,2 millions d'euros à 24 personnes. Parmi les victimes se trouvent des moines des abbayes d'Affligem et de Grimbergen.

Les trois suspects sont Leo D.S., Roland L. et Hans V. Le premier fut un temps propriétaire de la brasserie Affligem avant de la revendre au géant brassicole Heineken. En 2013 cependant, il s'est présenté à plusieurs connaissances leur demandant des fonds destinés selon ses dires au rachat de la brasserie. Le deuxième l'accompagnait, se faisant passer pour son avocat. Les deux hommes promettaient à leurs prêteurs des intérêts de 5%. Certaines victimes leur ont prêté des dizaines de milliers d'euros, qu'elles n'ont toujours pas récupérés plusieurs années plus tard. Le troisième suspect, Hans V., est considéré par la justice comme le cerveau de l'opération. Il aurait également falsifié des documents. L'homme est loin d'être inconnu de la justice et a déjà été condamné à plusieurs reprises pour escroquerie au cours des dernières années. Le procès doit débuter en 2023, mais la date exacte n'a pas encore été fixée. (Belga)