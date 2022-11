Elections de mi-mandat aux Etats-Unis - Biden félicite les républicains pour leur victoire à la Chambre des représentants

(Belga) Le président américain Joe Biden a félicité mercredi le leader des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour la victoire de son parti, qui a remporté la majorité des sièges à la Chambre des représentants au terme des élections de mi-mandat.

"Je vais travailler avec quiconque - républicains ou démocrates - prêt à oeuvrer avec moi pour agir", a déclaré M. Biden dans un communiqué. Le président a aussi affirmé que "les élections de la semaine dernière ont démontré la force et la résilience de la démocratie américaine. Il y a eu un rejet massif de ceux qui remettent en cause les résultats des élections, de la violence politique et de l'intimidation". "Lors de cette élection, les électeurs ont clairement exprimé leurs préoccupations: la nécessité de réduire les coûts (...) et de préserver notre démocratie", a-t-il ajouté. (Belga)