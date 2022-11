"Grève Carrefour dans les groupes Mestdagh": des travailleurs inquiets et mécontents manifestent ce jeudi

"Grève Carrefour dans les groupes Mestdagh", signale Florent ce jeudi à 8h30 via le bouton orange Alertez-nous. "Grève au Carrefour de Wavre", indique plus tard une autre personne, en envoyant une photo.

Les syndicats du groupe de supermarchés Mestdagh ont en effet déposé un préavis de grève, qui expire le 1er décembre, annoncent-ils en front commun ce jeudi, au lendemain d'une réunion avec la direction relative au rachat de l'entreprise par le groupe français Intermarché à partir du 1er janvier.

Des représentants syndicaux tiennent un piquet devant la centrale Mestdagh de Gosselies depuis ce jeudi matin. D'après nos informations, ils empêchent les camions de sortir de la centrale. "Chaque travailleur qui souhaite agir dès à présent est le bienvenu à nous y rejoindre", lancent les syndicats dans leur communiqué. "D’ici à la fin du préavis toutes les actions, quelles qu’elles soient, seront couvertes. Et après le préavis, il en sera évidemment de même", assurent-ils.

Pour le moment, nous ne disposons pas encore d'informations précises sur l'impact de ce mouvement de grogne. Plusieurs travailleurs tiennent des piquets de grève devant quelques magasins du groupe, notamment celui situé à Wavre, dans le Brabant wallon.

Un rachat qui inquiète le personnel

La semaine dernière, l'Autorité belge de la concurrence avait approuvé le rachat du groupe Mestdagh par Intermarché, annoncé en mars dernier. L'objectif est de faire passer l'ensemble de ses points de vente sous pavillon Intermarché début janvier 2023, avait alors indiqué Mestdagh dans une réaction. Intermarché (sous la société ITM AB) compte 77 points de vente en Belgique, sous enseigne "Intermarché" et Mestdagh exploite actuellement 89 points de vente sous les enseignes "Market" et "Express" de Carrefour en vertu d'un contrat de franchise conclu entre Mestdagh et Carrefour Belgium. Ce contrat de franchise, qui court jusqu'au 31 décembre prochain, a été résilié par Mestdagh en décembre 2021.

Une réunion a eu lieu mercredi entre syndicats et direction pour évoquer les conséquences de ce rachat. "Intermarché ne veut pas nous parler alors que plus aucun 'supposé obstacle' n'existe et ne comprend pas pourquoi le personnel Mestdagh s'inquiète'", s'étonnent ce jeudi le Setca et la CNE. Le groupe français ne viendra pas à la table avant courant janvier, leur a-t-il été répété.

Mestdagh, de son côté, dit ne rien savoir à partir de janvier, s'inquiètent les syndicats socialiste et chrétien, qui dénoncent le non-respect de certains accords signés. "Aucune projection correcte pour permettre une charge de travail viable aux fêtes", relèvent-ils notamment. "Avant le 31 décembre, ça va être le bazar sous la direction Mestdagh, et après c'est Intermarché, mais ils ne veulent rien expliquer !", résument Setca et CNE, dénonçant le manque de respect des deux entreprises pour les travailleurs.

D'après nos informations, la direction est étonnée par cette action et assure que les contrats des travailleurs ne seront pas modifiés. Les conditions devraient être reprises intégralement par Intermarché qui compte poursuivre le dialogue social avec les syndicats après le rachat fixé début janvier.