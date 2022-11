Le président de la Confédération suisse en visite d'État en Belgique la semaine prochaine

(Belga) Le président de la Confédération helvétique, Ignazio Cassis et son épouse, se rendront pour la première fois en Belgique pour une visite d'État de deux jours les 24 et 25 novembre prochains, indique jeudi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le couple présidentiel helvétique sera officiellement accueilli par le roi Philippe et la reine Mathilde sur les marches du Palais royal jeudi prochain à 09H00. Ignazio Cassis et son épouse se rendront ensuite sur la Tombe du Soldat Inconnu où ils déposeront une couronne de fleurs. Le couple présidentiel se rendra dans la foulée au Parlement fédéral où il sera reçu par les présidents de la Chambre et du Sénat. Le président aura également un entretien avec le Premier ministre belge Alexander De Croo en fin de matinée. En début d'après-midi, le président et son épouse seront reçus à l'Hôtel de Ville de Bruxelles par le bourgmestre Philippe Close (PS). Le couple présidentiel et les souverains visiteront ensuite le Musée des Instruments de Musique. Un dîner d'État donné au Château de Laeken viendra clore cette première journée. Le lendemain, le couple présidentiel se rendra en terre liégeoise où il rencontrera notamment le gouverneur de la province, le bourgmestre de la Cité ardente et visitera la cathédrale Saint-Paul. Ignazio Cassis et son épouse prendront ensuite la direction de Louvain pour une visite du Grand Béguinage et de la Health House. La visite d'État se terminera par un concert à Bozar en présence des couples royal et présidentiel. La dernière visite d'État entrante fut celle du président autrichien Alexander Van der Bellen en mars dernier. (Belga)