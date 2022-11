Quelques éclaircies avant le retour des nuages et des averses

(Belga) Le temps deviendra graduellement plus sec, jeudi après-midi, avec parfois des éclaircies et encore quelques averses résiduelles, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Les maxima se situeront autour de 8 degrés en Ardenne et 12 degrés en Basse et Moyenne Belgique, sous un vent modéré à assez fort. Des rafales souffleront à 60 ou 70 km/ h en début d'après­-midi.

Ce soir, le ciel sera changeant, surtout sur le sud du pays, où des champs nuageux abondants alterneront avec quelques averses. Cependant, le temps restera souvent sec avec de larges éclaircies sur l'ouest et le centre du territoire. Plus tard dans la nuit, de la brume ou du brouillard pourraient se former au sud du sillon Sambre et Meuse, et y limiter la visibilité. Les minima oscilleront entre 4 degrés en Haute Belgique et 9 degrés ailleurs. Le vent sera modéré et temporairement encore assez fort à la côte. Vendredi matin, brumes et grisaille réduiront parfois la visibilité en Ardenne. Dans les autres régions puis également en Ardenne, la nébulosité sera variable avec quelques averses. En cours de journée, les averses s'estomperont et les éclaircies deviendront plus nombreuses. Les maxima seront compris entre 6 à 12 degrés. Samedi, une zone de pluie glissera lentement du nord vers le sud du pays et les températures ne devraient pas dépasser les 10 degrés. (Belga)