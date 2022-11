Tournai est la plus grande commune de Belgique, Saint-Josse-Ten-Noode est la plus dense

(Belga) Tournai est la plus grande commune de Belgique avec 215 kilomètres carrés, Saint-Josse-Ten-Noode et Koekelberg sont les plus petites, avec chacune 1,2 kilomètre carré. Couvin est la deuxième plus grande commune du pays avec 207 kilomètres carrés, devant Anvers, troisième avec ses 204 km². C'est ce que montrent les données de l'Office statistique Statbel sur la base du registre foncier.

Malgré sa petite taille, Saint-Josse apparaît, avec 23.234 habitants au kilomètre carré, comme la commune la plus dense en termes de population. La densité de population moyenne en Belgique était, au 1er janvier 2022, de 377 habitants par km², en augmentation par rapport à 375 en 2021 et à 372 en 2019. La densité moyenne de population est de 492 habitants au kilomètre carré en Région flamande, de 217 en Région wallonne et de 7.528 à Bruxelles-Capitale. La plus petite commune de Flandre est Herstappe (1,3 km²) devant Drogenbos (2,5 km²) et Messines (3,6 km²). Saint-Nicolas, avec 6,9 kilomètres carrés, est la plus petite de Wallonie devant Beyne-Heusay (7,3 km²) et Farciennes (10,5 km²). Sant-Nicolas est également la plus densément peuplée avec 3.568 habitants au km², devant Liège (2.845 hab./km²), Charleroi (1.966 hab./km²), Seraing (1.814 hab./km²) et Herstal (1.733 hab./km²). Les écarts entre les extrêmes peuvent par ailleurs être très importants, comme entre les 23.234 habitants au kilomètre carré de Saint-Josse-Ten-Noode et la commune de Daverdisse, en province de Luxembourg, qui ne compte que 25 habitants au kilomètre carré. Les cinq communes les plus peuplées du pays font toutes partie de la région bruxelloise: Saint-Josse-Ten-Noode (23.234 hab./km²), Saint-Gilles (19.274 hab./km²), Koekelberg (18.633 hab./km²), Schaerbeek (16.540 hab./km²) et Molenbeek-Saint-Jean (16.241 hab./km²). Les cinq communes les moins peuplées sont toutes en Wallonie: Daverdisse (25 hab./km²), Vresse-sur-Semois (25 hab./km²), Sainte-Ode (27 hab./km²), La Roche-en-Ardenne (28 hab./km²) et Herbeumont (29 hab./km²). (Belga)