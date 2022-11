Des scientifiques, dont trois de l'UCLouvain, avancent des pistes pour sauver les insectes

(Belga) Quelque 70 scientifiques, dont trois chercheurs de l'UCLouvain, alertent dans un article paru dans le journal Ecological Monographs, sur la disparition des insectes à cause du dérèglement climatique, indique l'UCLouvain jeudi. Considérés comme des piliers de nos écosystèmes, la disparition des insectes réduirait la capacité à construire un avenir durable. Les scientifiques avancent cependant des pistes pour agir aux niveaux politique et citoyen.

Les insectes sont particulièrement sensibles aux changements environnementaux, rappellent les scientifiques. Le réchauffement climatique, et les évènements extrêmes qu'il entraine, ainsi que les pesticides sont responsables de la mort de millions d'insectes selon les chercheurs. La baisse du nombre d'insectes entraine des problèmes de pollinisation, de contrôle sur les maladies et des ravageurs agricoles. En effet, 80% des plantes dépendent de la pollinisation, rappelle l'Université néolouvaniste. Dans leur article, les 70 chercheurs appellent à des politiques publiques visant à "préserver des refuges microclimatiques appropriés, l'accès à une source d'eau et l'accès à une source nutritive sans pesticides", trois éléments "essentiels à la survie des insectes face aux extrêmes climatiques". Les chercheurs conseillent aussi aux citoyens et aux collectivités locales d'aménager autant de lieux fleuris que possible. "Les bas-côtés des routes, les espaces verts publics et les jardins individuels constituent des habitats et des refuges importants pour les insectes." Le jardinage de ceux-ci doit être "respectueux des insectes" afin qu'il réduise "l'empreinte carbone et nous récompense sous la forme d'une abondance florale et de produits comestibles". (Belga)