Asile et migration - Les demandes d'asile continuent à augmenter: 4.224 demandes reçues en octobre

(Belga) L'Office des Étrangers a enregistré en octobre 4.224 demandeurs de protection internationale, soit 5,4 pour cent de plus qu'en septembre, a indiqué jeudi le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) sur son site internet, alors que la crise de l'accueil met Fedasil sous pression.

Pour le deuxième mois consécutif, l'OE a enregistré plus de 4.000 demandes de protection internationale, après les 4.009 du mois de septembre. Soit 4.220 demandes individuelles, plus quatre personnes encore enregistrées dans le cadre de la réinstallation. A titre de comparaison, l'Office avait enregistré 2.407 demandes en octobre 2021. En octobre de cette année, l'Afghanistan (17,5%), le Burundi (14,8%) et la Syrie (10,2%) figurent parmi les premiers du top 10 des pays d'origine des demandeurs de protection internationale. La Turquie, la Palestine, l'Érythrée, l'Iran, la Moldavie, la République démocratique du Congo (RDC) et la Russie complètent le top 10 de ce classement. Toujours en octobre, le CGRA a pris 2.049 décisions, qui concernent 2.496 personnes au total, alors que le taux de protection a atteint 47,2% (40,8% en septembre). La charge de travail totale du CGRA consiste dans le nombre de dossiers pour lesquels le Commissariat n'a pas encore pris de décision. Fin octobre, cette charge de travail totale s'élevait à 17.050 dossiers, concernant 20.016 personnes. "Au vu de l'afflux actuel et de l'élargissement du cadre du personnel (ce qui signifie plus de dossiers en cours de traitement), l'on peut considérer 4.800 dossiers comme une charge de travail normale. Le véritable arriéré est donc de 12.250 dossiers", précise le CGRA. (Belga)