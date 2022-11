Championnats du monde de taekwondo - Badr Achab sorti au 2e tour

(Belga) Badr Achab a ét éliminé au 2e tour des championnats du monde de taekwondo en catégorie - 74 kg jeudi à Guadalajara, au Mexique.

Vainqueur 10-2 et 12-0 du représentant de Sao Tomé et Principe Robert Zink au 1er tour, le taekwondoïste de 21 ans, 7e mondial, a ensuite été battu en trois tours (2-2, 0-0 et 7-2) par le Géorgien Zurab Kintsurashvili au 2e tour. Mardi, Sarah Chaari est devenue championne du monde dans la catégorie des poids légers (- 62 kg). Jaouad Achab, le frère de Badr, combattra en -63 kg. (Belga)