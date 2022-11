La Chambre demande une augmentation du montant des avances octroyées par le Secal

(Belga) La Chambre a adopté jeudi soir en séance plénière une proposition de résolution du PS visant à améliorer le fonctionnement du Secal (Service des créances alimentaires), relevant du SPF Finances.

Pour ce faire, la Chambre demande au gouvernement d'augmenter le montant actuel des avances octroyées, pour atteindre un montant maximum de 350 euros par enfant. Elle demande d'évaluer la possibilité d'étendre le système d'avances aux contributions alimentaires entre ex-partenaires. Elle réclame aussi une analyse détaillée afin d'identifier les raisons du phénomène du non-recours au Secal par certaines familles qui se trouvent pourtant dans les conditions pour y faire appel. Elle demande en outre de mener régulièrement des campagnes d'information à grande échelle afin que non seulement le Secal, mais également ses centres d'information locaux, son site Internet et son numéro de téléphone gratuit soient davantage connus du grand public. Enfin, la Chambre demande de prévoir une étude de faisabilité quant à la création d'un Fonds universel des créances alimentaires. "Les avancées approuvées aujourd'hui sont encore plus essentielles avec la crise que nous connaissons et les besoins qui explosent. J'ai mené ce combat depuis des mois et je suis heureuse qu'il se termine par une nouvelle victoire pour les familles monoparentales confrontées au non-paiement de leur pension alimentaire !", déclare la députée Sophie Thémont (PS), auteure de la proposition de résolution. Le texte a été approuvé à l'unanimité, à l'exception du vote contre de la N-VA. (Belga)