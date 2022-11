Invasion de l'Ukraine - Zelensky satisfait de la reconduite de l'accord sur les céréales ukrainiennes

(Belga) Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est satisfait de la reconduite de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. "Malgré toutes les difficultés, malgré les diverses manipulations de la Russie, nous continuerons à exporter des produits agricoles par nos ports de la mer Noire", a-t-il déclaré jeudi dans son allocution quotidienne.

Selon le ministre ukrainien des Infrastructures, l'accord a été reconduit pour 120 jours. Les exportations de céréales des ports ukrainiens via la mer Noire ont repris début novembre, à la suite du retour de la Russie à l'accord céréalier signé à Istanbul fin juillet. Depuis le 1er août, celui-ci a permis d'exporter plus de 11 millions de tonnes de céréales et d'autres produits agricoles, soulageant ainsi la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre en Ukraine. L'accord sur l'exportation de céréales est intervenu après de longues négociations entre la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies.