Nigeria: un soldat tue un travailleur humanitaire et blesse un copilote de l'ONU

(Belga) Un soldat nigérian a abattu un travailleur humanitaire, un autre soldat et a blessé un copilote d'un hélicoptère de l'ONU dans le nord-est du Nigeria en proie à une insurrection jihadiste, a annoncé jeudi l'armée.

Jeudi, dans une base militaire du nord-est, "un soldat a tué par balle un membre du personnel d'une des ONG fournissant de l'aide humanitaire" dans la région, a affirmé le porte-parole de l'opération militaire anti-jihadiste, Samson Nantip Zhakom. "Le même soldat a également tué un autre soldat et blessé le copilote d'un des hélicoptères de l'ONU", a poursuivi M. Zhakom dans un communiqué, précisant que l'état du copilote était "stable". Dans la foulée, le soldat a été "immédiatement neutralisé" par ses collègues, a ajouté le communiqué, sans donner davantage de détails sur ces meurtres et le motif du tueur. Les corps des deux victimes ont quant à eux été transportés dans un hôpital militaire, a affirmé M. Zhakom. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête. Les autorités n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat. Depuis 2009, les forces armées nigérianes peinent à lutter contre les groupes jihadistes État islamique et Boko Haram à la tête d'une insurrection dans le nord-est du pays le plus peuplé d'Afrique. Ce conflit, qui a fait plus de 40.000 morts et deux millions de déplacés, a engendré une des pires crises humanitaires mondiales de ce 21e siècle. (Belga)