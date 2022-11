Un tram déraille à Bruxelles: la circulation interrompue entre Legrand et Stéphanie

La circulation des trams 8 et 93 est interrompue entre les arrêts Legrand et Stéphanie, à la suite du déraillement d'un tram 8, a confirmé la Stib à Belga. L'incident est survenu peu après l'arrêt Legrand, en direction de l'avenue Louise. Aucun blessé n'est à déplorer.

Le dépannage devrait prendre au moins deux heures en raison de dégâts matériels au niveau des rails, précise Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. La cause du déraillement n'a pas encore pu être déterminée. Des bus navettes portant le numéro 93 ont été mis en place pour relier les arrêts Legrand et Stéphanie sur les lignes 8 et 93.