Un après-midi pluvieux et nuageux pour conclure la semaine

(Belga) Vendredi après­-midi, le ciel sera encore très nuageux avec, principalement sur le nord, des périodes de pluie continues et quelques averses plus espacées sur le sud, prévoit l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée. Sur les autres régions, le temps restera souvent sec avec le développement d'éclaircies sur le sud­-ouest. Les maxima atteindront six degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 ou 11 degrés ailleurs. Le vent sera souvent modéré.

Ce vendredi soir, le temps sera pluvieux sur le nord et le nord­ est du pays alors qu'il fera encore sec sur les autres régions, à une averse près. Dans le courant de la nuit, la zone de pluie progressera vers le sud, mais le temps restera encore sec sur les régions proches de la frontière française où de larges éclaircies pourront même encore persister dans un premier temps. En Ardenne, des nuages bas ou du brouillard se formeront. Les minima seront compris entre quatre et huit degrés sous un vent faible. Samedi, le temps sera très nuageux avec de faibles pluies par moments. La zone de pluie poursuivra la traversée de notre pays vers le sud ce qui conduira à un temps plus sec sur le nord dans le courant de l'après­ midi avant le retour de quelques éclaircies en fin de journée. La masse d'air se rafraîchira depuis le nord où les maxima ne dépasseront pas trois ou quatre degrés alors qu'ils atteindront cinq à sept degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré. La journée de dimanche devrait également être ponctuée de quelques averses en cours de journée. Un peu de neige fondante pourra même être observée en Hautes Fagnes. Les maxima se situeront entre quatre degrés sur les hauteurs ardennaises et 10 degrés à la mer. (Belga)