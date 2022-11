Demir fustige la position européenne à la COP27 sur les pertes et préjudices

(Belga) La proposition faite jeudi soir à la COP27, au nom de l'Union européenne, du commissaire européen Frans Timmermans, d'une mise en place rapide d'un fonds dédié aux pertes et préjudices dus aux changements climatiques, n'est pas en accord avec la position belge et flamande sur le sujet, a réagi vendredi la ministre Flamande de l'Environnement, Zuhal Demir.

La ministre N-VA aurait dû en principe représenter la Belgique à la COP27, selon un tour de rôle convenu entre les ministres belges (fédéraux et régionaux), mais a renoncé fin octobre à faire le voyage jusqu'en Égypte, en invoquant notamment la situation des droits de l'homme dans ce pays. C'est donc depuis Bruxelles que Mme Demir fustige la proposition de Frans Timmermans de nouveaux mécanismes financiers pour répondre aux pertes et préjudices dus au dérèglement climatique dans les pays les plus vulnérables, "alors que plusieurs États membres dont la Belgique, l'Allemagne, la Suède, la Slovaquie et la Pologne n'y sont pas favorables". La question des pertes et préjudices, sujet brûlant des négociations à la COP27, "doit pour nous être abordée avec les instruments et mécanismes existants", poursuit Mme Demir qui rappelle que l'Accord de Paris stipule que la reconnaissance de ces dégâts climatiques "ne peut donner lieu ni servir de fondement à aucune responsabilité ni indemnisation." "Je déplore que Timmermans s'engage dans toutes sortes de nouveaux mécanismes de financement, juste pour redorer son blason", affirme encore la ministre flamande, estimant que "les pays européens, et certainement le nôtre, font déjà énormément en matière de financement climat". (Belga)