 Test Withings Body Comp: une balance connectée qui indique votre poids et... votre âge vasculaire

Ça va peut-être vous surprendre, mais certaines entreprises ont une gamme de balances (pèse-personne) connectées. C'est le cas de Withings, société française spécialisée dans la santé connectée, dont je vous ai déjà parlé (notamment avec les tests d'une montre et d'un tensiomètre), et dont les balances sont les produits phare. Mais vous allez voir, son dernier modèle, Body Comp (209€), vous fournira de nombreuses informations sur votre corps, et pas uniquement son poids.

Comme son concurrent américain Fitbit (par rapport auquel je me pose quelques questions), Withings embrasse une vision globale de la santé, intégrant la notion de bien-être. Prendre soin de son corps passe, en partie selon ces entreprises, par une lecture et une analyse des données et des signaux qu'il est possible de récolter facilement. Et si on pense instinctivement aux montres et bracelets connectés, qui intègrent divers capteurs liés principalement au rythme cardiaque, Withings propose, avec Body Comp, de confier cette tâche à une balance connectée. Et le résultat est surprenant: bardée de (nouveaux) capteurs, elle peut mesurer:

Votre poids , forcément, et de manière très précise (à 50 grammes près)

, forcément, et de manière très précise (à 50 grammes près) La "composition corporelle" de ce poids, à savoir la masse grasse, la masse hydrique, la masse musculaire et la masse osseuse (le tout en kilogrammes et en pourcentage). Pour y parvenir, la balance analyse l'impédance bioélectrique, donc la manière dont votre corps, à travers la peau, réagit lorsqu'on y fait passer un (très léger et totalement insensible) courant électrique.

de ce poids, à savoir la masse grasse, la masse hydrique, la masse musculaire et la masse osseuse (le tout en kilogrammes et en pourcentage). Pour y parvenir, la balance analyse l'impédance bioélectrique, donc la manière dont votre corps, à travers la peau, réagit lorsqu'on y fait passer un (très léger et totalement insensible) courant électrique. L'activité électrodermale des glandes sudoripares de vos pieds. C'est une mesure davantage liée au stress, aux émotions, à votre état psychologique (et ce, à travers votre transpiration).

des glandes sudoripares de vos pieds. C'est une mesure davantage liée au stress, aux émotions, à votre état psychologique (et ce, à travers votre transpiration). Votre rythme cardiaque en position debout (ainsi qu'un ECG – électrocardiogramme , aussi mesuré avec la montre à la demande)

en position debout (ainsi qu'un ECG – , aussi mesuré avec la montre à la demande) Votre âge vasculaire. Ce n'est pas une donnée médicale, précise Withings, mais un algorithme breveté qui se base sur la vitesse à laquelle votre onde de pouls traverse votre système circulatoire, et qui détermine la rigidité de vos artères. Un indicateur qui peut vous inciter à aller consulter un médecin en cas de doute.





Qu'indiquent les résultats ?

Mon âge vasculaire est jugé "normal" par Withings, soit entre 39 et 43 ans (j'en ai 41). C'est rassurant, tout comme l'ECG, qui peut détecter des anomalies dans votre rythme cardiaque. C'est une première couche d'analyse, probablement pas aussi précise qu'en hôpital, mais c'est une bonne indication que "tout est normal" ou que "il y a des mesures anormales, allez voir un médecin".

Quant au poids (c'est une balance, après tout), j'apprécie le détail des masses, qui sur la balance, indique si votre masse graisseuse ou musculaire est dans la bonne fourchette, ou pas. De quoi vous donner l'envie de manger mieux et de bouger plus.

Bien entendu, tout se retrouve dans l'application HealthMate, qui rassemble les analyses des résultats au fil des mois (courbe de poids, par exemple). Une application sobre et efficace qui intègre aussi, évidemment, les autres appareils Withings utilisés (montres, tensiomètre, tapis de sommeil): données d'activités physiques, résultats des mesures, etc. Pour celui qui veut garder un œil sur la santé générale de son corps, son activité physique et son sommeil, ça fait partie du top de ce qui est proposé actuellement.





Health+: Withings passe à l'abonnement

Withings considère que les données cardiaques et vasculaires, analysées par ses soins, nécessitent un abonnement à Health+ (gratuit 12 mois, puis il faudra payer, mais on ignore encore le prix). Il faudra donc, à terme, payer pour savoir si votre âge vasculaire est normal, ou pas. Health+ va cependant au-delà de l'analyse des données: cette option veut aussi être un coach pour prendre sa santé en main, via des conseils sommeil et nutrition, des programmes d'activités physiques via des objectifs. Après quelques semaines d'essai, j'ai trouvé que ça manquait de personnalisation: l'application sait que je fais parfois du jogging et du padel, mais le "programme", générique finalement, me dit de faire une séance de boxe tout seul en regardant un coach en vidéo (plutôt que de m'encourager à aller courir).

C'est un peu ce que propose Fitbit avec l'option Premium pour 10€ par mois, un prix que j'estime beaucoup trop élevé par rapport à la plus-value apportée. Ce que j'ai pu observer des options Health+ au sein de l'application HealthMate, me confirme dans l'idée que c'est assez risqué de faire payer les gens pour des conseils et des programmes, aussi précis soient-ils (la personnalisation est assez limitée à mon sens). Mais ça peut être une source de motivation pour certains.

Quant aux analyses des données santé Withings, aussi poussées soient-elles (ça reste des algorithmes), j'estime qu'elles devraient être incluses dans le prix de base de la balance (209€ tout de même), et non liées à un abonnement qui laisse penser que des médecins analysent personnellement votre dossier tous les mois… Espérons que le prix soit moins élevé que celui de Fitbit. Reste à voir, également, comment le service va s'améliorer au fil des mois, et Withings a 12 mois pour nous convaincre.





Un fonctionnement intelligemment simple

Évoquons enfin l'aspect pratique. Fine, élégante et discrète, la Body Comp est munie d'un écran basique assez large, peu consommateur d'énergie. Reliée au Wi-Fi, elle envoie les données récoltées à Withings et vous les consulter dans la foulée sur votre application HealthMate.

Pas besoin d'allumer la balance, elle semble en veille permanente et dès que vous montez dessus, elle commence ses mesures. Après quelques secondes, le petit écran affiche les infos principales: poids (décomposé), niveau de l'activité électrodermale (qu'on peut traduire par niveau de stress), rythme cardiaque et âge vasculaire (après 5 pesées). Withings est sympa et ajoute à la fin du défilement d'infos la météo du jour et la qualité de l'air extérieur. C'est simple et rapide, et l'entreprise française a raison de ne pas oublier que c'est avant tout une balance, et qu'on souhaite connaître rapidement son poids.

Les 4 piles AAA fournissent à la balance une autonomie d'environ 15 mois, selon le constructeur, mais ça dépend forcément du nombre d'utilisations (et il est possible de créer plusieurs profils pour que toute la famille utilise la balance).