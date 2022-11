Championnats du monde de tumbling et trampoline - Louise van Regenmortel 8e du tumbling

(Belga) Louise van Regenmortel s'est classée huitième du tumbling aux Championnats du monde de tumbling et de trampoline, vendredi, à Sofia, en Bulgarie.

Van Regenmortel (20,400 points) a terminé huitième et dernière de la première manche de la finale, au terme de laquelle les quatre premières restaient en course pour le titre. La Britannique Comfort Yeates (24,400) a alors été titrée. L'Australienne Koralee Catlett (24,200) et une autre Britannique, Shanice Davidson (24,100) l'ont accompagnée sur le podium. Van Regenmortel s'était hissée en finale grâce au 9e score des qualifications (24,900), profitant de la limite de deux finalistes maximum par pays dont a fait les frais la Française Maëlle Dumitru-Marin (25,000) devancée par deux compatriotes au classement. Laura Vandevoorde (24,100) et Evi Milh (17,200) ont été éliminées se classant respectivement 10e et 16e (sur 16 engagées). (Belga)